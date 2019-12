Deretan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020, Doa Akhir Tahun 2019 - Doa Awal Tahun 2020, Share di WhatApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan ucapan selamat Tahun Baru 2020, Doa Akhir Tahun 2019 dan Doa Awal Tahun 2020, share di WhatApp, Instagram.

Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2019 dan akan memasuki tahun 2020.

Momen pergantian tahun menjadi momen kita untuk mengucapakan selamat kepada teman atau saudara.

Banyak ucapan Tahun Baru yang berisi doa agar cita-cita atau harapan di tahun depan dapat terwujud.

Bahkan resolusi di tahun ini yang belum terwujud, dapat terlaksana pada tahun berikutnya.

Berikut 15 ucapan Tahun Baru 2020 dalam bahasa Inggris, yang dikutip Tribunnews dari Wishesmsg.com, cocok untuk update status di Instagram dan WhatsApp:

- May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!

- I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

- I hope your life will be full of surprise and joy in the new year that’s about to begin. May You be blessed with everything you want in life.

- Remember all the good memories you have made and know that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy New Year 2020!