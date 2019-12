Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2019 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,Bisa Jadi Status Medsos 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 bisa diberikan bagi orang spesial.

Bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp atau media sosial Facebook, Twitter, atau Instagram.

Umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Natal 2019 pada Rabu (25/12/2019) besok.

Natal 2019 menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, hingga teman-teman terdekat.

Namun, bagi kamu yang berada jauh dari teman-teman dan keluarga terdekat, bisa saling memberikan kiriman ucapan Natal dan Tahun Baru lewat sosial media.

• Ramalan Zodiak Cinta Natal Besok Rabu 25 Desember 2019: Gemini Ekspresikan Perasaan & Cancer Manis

• Raffi Ahmad Hampir Meregang Nyawa Karena Main Ini di Swiss, Nagita Slavina Gemetar Banyak Istigfar

• Jemaat Katolik Bulukumba Terancam Tak Rayakan Natal Bersama, Ini Penyebabnya

Berikut Tribun Timur lansir dari Tribunnews yang telah menghimpun daftar ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 dari Shutterfly, Englishcafe, dan berbagai sumber. Simak selengkapnya.

Daftar Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris:

1. Thanking God for you His abundant blessings this Christmas.

(Terima kasih Tuhan atas berkah-Mu yang melimpah pada perayaan Christmas ini)

2. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter.