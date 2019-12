Nipah Mal dan MaRi Sukses Gelar Midnight Sale

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Moment Perayaan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan manajemen Mal Ratu Indah dan Nipah Mall dengan menggelar kegiatan Midnight Sale, Sabtu (21/12/2019) kemarin.

Midnight Sale hadir dengan discount up to 85 untuk sejumlah tenant yang hadir di Mal Ratu Indah, sedangkan untuk Nipah Mall menawarkan discount up to 90 persen.

Selain partisipasi dari setiap tenant berupa penawaran diskon, rangkaian aktifitas diusung oleh masing-masing pihak manajemen mal untuk menambah semarak Midnight Sale.

Dikemas dengan berbagai aktifitas menarik, diantaranya: Fashion Show, Live Music, Games & Quizes.

Terkhusus untuk aktifitas NIPAH Mall dihibur dengan penampilan DJ Erween, juga beauty class oleh the Body Shop.

Tak hanya itu, bagi pengunjung yang telah mendownload aplikasi Mallku dan melakukan transaksi mulai 22.00 wita mendapatkan satu point per struck belanja yang ditukarkan lalu diverifikasi pihak customer relation Mal Ratu Indah dan Nipah Mall.

Demikian disampaikan Centre Manager Mal Ratu Indah, Iwan Ismail melalui rilisnya pada Tribun Timur, Senin (23/12/2019).

Ia mengatakan, seluruh tenant berpartisipasi dengan memberikan hingga 85 persen.

"Dalam kegiatan fashion show, para model menampilkan koleksi baju khusus edisi liburan dari beberapa brand yang berasal dari tenant," paparnya.

Beberapa di antaranya, Giordano, Hammer n nail, PS M2, Matahari Department Store, Hardware, dan Manzone.