TRIBUNWIKI: Pernah Latih PSM, Ini Deretan Prestasi Pelatih Baru Gaspa 1958 Palopo

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Pelatih baru Tim Laskar Sawerigading, Yusrifar DJafar memperkenalkan diri kepada para pemain di Stadion Lagaligo, Kota Palopo, Rabu (4/12/2019) sore.

Mantan pemain PSM ini memiliki target dan cara tersendiri untuk membuat Gaspa lolos Liga 2 Indonesia.

Kepada TribunPalopo.Com, Yusrifar mengatakan, lolos Liga 2 adalah prioritas utama yang harus diraih.

"Target kita lolos liga 2. Ini adala prioritas utama," katanya.

Yusrifar menjelaskan, dirinya tertarik melatih Gaspa 1958 karena memiliki susunan pemain yang baik.

"Diantara mereka juga pernah ada yang sudah saya latih. Jadi saya tambah bersemangat " ungkapnya.

Ingin kenal lebih dekat dengan Yusrifal, berikut data dirinya dan deretan prestasinya :

Nama : Yusrifar Djafar

Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 8 Oktober 1969

Pendidikan Kepelatihan :

C- AFC Licence Coach Course 2018

Lisensi B – Nasional 2009

Lisensi C – Nasional 2008

Lisensi D – Nasional 2006