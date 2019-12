TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Najwa Shihab Selalu Bikin Gentar Politisi, Siapa Sangka Sosok Ini Berani Mengaturnya

Rasa-rasanya tak ada habisnya bahasan soal presenter dan Wartawan Najwa Shihab.

Dirinya dikenal sebagai sosok yang 'ditakuti' politisi dan orang-orang besar di Indonesia, ternyata ada orang yang berani mengatur putri Quraish Shihab itu.

Yap, tak lain adalah adiknya sendiri Nasywa Shihab atau akrab disapa Caca.

Hal tersebut diakui wanita dengan sapaan akrab Nana itu lewat postingan berikut:

Kenalkan ini adek @nasywashihab. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Caca ini nomor 3, anak tengah, kesayangan semua. Yang selalu urusin dan bantuin kakak2 dan adik2nya. Semua kegiatan dan jadwal saya juga diatur Caca @nasywashihab. Thank you so much dearest sis..love u 3000.

Unggahan tersebut mendapat tanggapan beragam dari netizen:

