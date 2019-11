Polimarim AMI Makassar Teken MoU dengan PT Seven Offshore Group, Apa Saja Item Kerja Samanya?

Politeknik Maritim (Polimarim) AMI Makassar melakukan kerja sama dengan perusahaan pelayaran di bidang layanan offshore atau lepas pantai, PT Seven Offshore, Kamis (14/11/2019) lalu.

Polimarim Gandeng PT Seven Offshore Indonesia

Kedua Pihak Lakukan Kerja Sama Beberapa Item

Tanda tangan MoU Dilakukan pimpinan kedua pihak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Maritim (Polimarim) AMI Makassar melakukan kerja sama dengan perusahaan pelayaran di bidang layanan offshore atau lepas pantai, PT Seven Offshore, Kamis (14/11/2019) lalu.

Penandatanganan kerja sama kedua pihak tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken Direktur Polimarim AMI Makassar Amrin Rani dan Presiden Direktur PT Seven Offshore Group, Anto Perwata di Kampus Polimarim, Jl Nuri Baru No 1.

Pada kesempatan itu, Anto Perwata sangat bergembira perusahaannya bisa melakukan kerja sama dengan institusi diklat kepelautan Politeknik Maritim AMI Makassar.

Dikutip dari rilis humas yang diterima tribun-timur.com, Kamis (15/11/2019), Anto Perwata mengemukakan saat ini pelayaran offshore memiliki prospek yang sangat bagus dan semakin terbuka.

Dengan kerja sama tersebut, jelas Anto Perwata, taruna-taruni Polimarim AMI Makassar memiliki kesempatan untuk menjadi cadet-cadet di kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT Seven Offshore Group.

“Pelayaran offshore memiliki peluang usaha yang masih terbuka. Khusus dengan kerja sama ini, tentunya PT Seven Offshore Group terbuka bagi taruna-taruni Polimarim untuk melakukan praktik laut,” ujar mantan kandidat ketua INSA ini.

PT Seven Offshore Group bergerak di bidang pelayaran offshore atau penyediaan jasa servis kapal lepas pantai dalam bisnis minyak dan gas.