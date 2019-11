LPEI Dorong Sivitas Unhas Melek Ekspor, Ini Tujuannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Pembiayan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (IEB) menggelar edukasi ekspor ke civitas akademika.

Berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Kamis (14/11/2019).

Kegiatan yang bertajuk Share & Aware About Export dikemas dalam IEB Goes to Campus.

Selanjutnya berorientasi memberikan pemahaman lebih rinci perihal kegiatan ekspor dan seluruh elemen yang terkait hal tersebut.

Direktur Ekskutif LPEI, Sinthya Roesly, mengatakan kegiatan ini diestimasikan dapat memberikan wawasan terhadap generasi muda.

Juga membentuk mindset bahwa aktivitas ekspor merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja.

“Untuk skala lebih luas, kegiatan ini diharapkan bisa membentuk ekosistem generasi muda yang melek ekspor dan memiliki perhatian besar terhadap sektor tersebut,” kat Sinthya Roesly.

Menurut Sinthya, sasaran edukasi tidak hanya terbatas pada penguatan pemahaman ekspor saja,

Namun jjuga memberikan gambaran bagi para audiens yang terdiri dari mahasiswa, akademisi dan pelaku usaha, untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan memulai kegiatan ekspor.

Menurut dia, sangat penting membangun perhatian terhadap sektor ekspor sejak muda, agar seluruh elemen bangsa bisa memberikan atensi besar terhadap ekspor dan pengembangannya jadi lebih inklusif.

