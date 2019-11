Lirik Lagu Say to You - Ali Gatie

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Ali Gatie merilis lagu berjudul Say to You.

Video klip lagu Say to You - Ali Gatie dirilis melalui kanal YouTube Ali Gatie pada 1 November 2019.

Lirik dan terjemahan Indonesia Lagu Say to You - Ali Gatie

I don’t know what to feel anymore

Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus kurasakan

What do i have to do?

Apa yang harus kulakukan?

I hate and love the rain

Aku benci dan suka hujan

But that’s just how i feel about you

Tapi begitu pula perasaanku terhadapmu

Some days you make me feel so happy

Ada hari-hari kau membuatku merasa sangat bahagia

Some days i feel blue

Ada hari-hari aku merasa sedih

You still remind me of the rain

Kau masih mengingatkanku akan hujan