Personel TNI AD Korem 141 Toddopuli Dilatih Garjas Samapta Periodik

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Jajaran personil Korem 141 Toddoppuli(Tp) melakukan kesegaran jasmani (Garjas) Samapta Periodik.

Kegiatan yang berlangsung di Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Selasa (05/11/2019).

Para prajurit TNI AD Korem 141/Tp sebelum melakukan gerjas, terlebih dahulu Tim Kesehatan Denkesyah Bone melaksanakan pengecekan kesehatan terlebih dahulu.

Kajasrem 141/Tp Kapten Arh Udin Syarif mengatakan bahwa kegiatan kesegaran jasmani merupakan program rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap Prajurit TNI AD.

Video Preview Liga Champions Barcelona vs Slavia Praha - Jangan Anggap Remeh, Contoh Hasil Levante!

8 Potret Rumah Mewah Jennifer Jill Istri Ajun Perwira, Benarkah Berlapis Emas?

Bukannya Galau, Putus Cinta Model Ternama Ini Kantongi Rp 536 M dari sang Mantan yang Konglomerat

"Pelaksanaan samapta periodik Ini dilaksanakan selama dua kali dalam setahun, hal ini untuk menguji kemampuan jasmani para prajurit TNI yang ada di Korem 141/Tp," kata Kapten Arh Udin Syarif dalam rilisnya, Selasa (05/11/2019).

Lanjut, Kapten Arh Udin Syarif menambahkan kesegaran jasmani periodik bagi prajurit mutlak harus dimiliki oleh setiap prajurit karena hal ini merupakan tolak ukur prajurit dalam melaksanakan tugas.

Diketahui, kegiatan Samapta Periodik diikuti oleh seluruh anggota Korem 141/Tp bersama dengan Balakrem 141/Tp.

Video Preview Liga Champions Barcelona vs Slavia Praha - Jangan Anggap Remeh, Contoh Hasil Levante!

8 Potret Rumah Mewah Jennifer Jill Istri Ajun Perwira, Benarkah Berlapis Emas?

Bukannya Galau, Putus Cinta Model Ternama Ini Kantongi Rp 536 M dari sang Mantan yang Konglomerat

Samapta periodik ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara berurutan mulai tanggal 05-07 November.

Adapun yang dilaksanakan dalam Tes Kesegaran Jasmani yakni lari dengan jarak tempuh 3200 meter (samapta A), Pull Up selama 1 menit, Sit Up selama 1 menit, Push Up selama 1 menit dan shuttle run secepat-cepatnya (samapta B)serta renang 50 meter.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

A