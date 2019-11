Paket EL-OD PLN, Kaki Lima Mulai Rp 20 Ribu Per Hari, Wedding Satu Jutaan

PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Seselatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) mengadakan Customer Gathering dan meluncurkan EL-OD, di Ballroom Four Points (4/11/2019). (FAHRIZAL SYAM)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meluncurkan inovasi terbaru, yaitu Electricty on Demand (EL-OD), di Ballroom Four Points by Sheraton, Senin (4/11/2019).

Manager Bagian Pemasaran PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Selatan Eko Yuwono mengatakan, EL-OD merupakan inovasi terbaru produk dan layanan khusus kelistrikan dari PLN Wilayah Sulselrabar.

Inovasi ini terdiri dari paket layanan Constructicon Package, Listrik Untuk Kaki Lima, Wedding Packages, dan Event Energize Your Event, untuk mudahkan kegiatan pelanggan di segala aktivitas.

Begini Harapan Bupati Luwu Timur ke Wahdah Islamiyah

Iuran Kesehatan Naik, Kepala BPJS Mamasa Bilang Begini

Jelang 11.11, UC Browser dan Lazada Bagi-bagi Smartphone hingga Action Camera

Untuk Construction Package, Eko mengatakan layanan ini dirancang khusus untuk kegiatan konstruksi tanpa perlu menjadi pelanggan PLN, sehingga bebas biaya pasang baru dan UJ (Uang Jaminan Langganan).

“Dengan infrastruktur yang tersedia pelanggan dengan kapasitas daya tegangan menengah, dapat menggunakan listrik dengan cepat karena tidak harus membangun dan menyediakan gardu baru terlebih dahulu. Paket layanan ini mulai dari Rp 673.767 perhari,” ungkap Eko.

Paket ini dilengkapi fasilitas berupa Unit Gardu Bergerak, APP Mobile, dan pembatas daya sesuai permohonan, dengan paket antara lain Daya 41.500 VA-197.000 VA lama pakai sampai tiga hari dan dapat diperpanjang.

Untuk paket listrik Kaki Lima, sesuai namanya, pasokan energi listrik paket ini diperuntukkan di lokasi usaha kaki lima.

“Para pelaku kaki lima biasanya menjalankan usahanya di lokasi temporer atau tidak menetap, sehingga memberatkan dan merepotkan untuk pasang baru listrik.

Layanan ini hanya perlu menggunakan SPLU (Stasiun Penyedia Listrik Umum), dan tersedia mulai dari Rp 20 ribu per hari,” bebernya.

Begini Harapan Bupati Luwu Timur ke Wahdah Islamiyah

Iuran Kesehatan Naik, Kepala BPJS Mamasa Bilang Begini

Jelang 11.11, UC Browser dan Lazada Bagi-bagi Smartphone hingga Action Camera

Sementara untuk Wedding Package, adalah layanan khusus untuk acara pernikahan atau acara pribadi lainnya yang membutuhkan keandalan dan kontinuitas pasokan listrik.