Iuran Kesehatan Naik, Kepala BPJS Mamasa Bilang Begini

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Seperti dikutip dari Kompas.com, kenaikan tarif iuran BPJS, mulai diberlakukan 1 Januari 2020.

Tarif BPJS saat ini yakni untuk elas I Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas III Rp 25.500.

Iuran itu dinaikkan menjadi Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sehubungan dengan kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakuka pada tahun depan, Kepala BPJS Mamasa, Paulus mengaku hal tersebut masih sebatas wacana.

"Itu masih wacana, belum ada juga suratnya sama kita," ujar Paulus saat dikonfirmasi Senin (4/11/2019) siang tadi.

Menurut Paulus, pihaknya belum tahu pasti kenaikan iuran BPJ, namun ia mengaku telah melihat di televisi bahwa ada kenaikan iuran BPJS.

"Ya di televisi ada beritanya, tapi tahun depan berlaku, kita belum tahu itu," katanya.