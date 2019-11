Lirik Lagu Terbaru Fallin' Light - GFRIEND, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Girls Group asal Korea Selatan, GFRIEND baru saja merilis video clip lagu "Fallin' Light", Rabu (30/10/2019).

Lagu tersebut masuk dalam album Jepang pertamanya dengan judul yang sama, Fallin' Light.

Dalam album Jepang pertamanya tersebut, terdapat 10 lagu dan satu tambahan lagu "My Buddy" versi Jepang.

Hingga berita ini diterbitkan video klip "Fallin' Light" telah ditonton lebih dari 885 ribu kali.

Berikut liriknya GFRIEND - Fallin' Light

It ’ s a fallin ’ light

It ’ s a shining light

guzenna no ka soretomo yume ka kimochi kayowaseta

ano hi no koto ga mada mune no naka shimetsukerukedo

Hear yor God tonton kagayakidasuyo motto

nazeka ho o tsutau namida no iro wa yasashi

azayakana omoide kesu nante dekinakute

sasayakade demo tashikana shiawase kanjiteitanoyo

kanonara toki o tomete

ano kagayaki ga tenshi no hashigo no yo ni miete

ni nin o terasu michi ni wa itoshi sa dake o nokoshite

nan do mo watashi no kokoro o ubau

It ’ s a fallin ’ light

It ’ s a shining light