Kementerian Pendidikan Tinggi Buka Tender Proyek Pengembangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membuka penawaran untuk tender Proyek Pengembangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Tender proyek pengembangan tersebut untuk pengadaan Hospital Management Information System (HMIS) Hardware dan Software.Penawaran akan dilakukan melalui prosedur Penawaran Kompetitif Internasional.

Informasi lengkap baca iklan sosialisasi penawaran tender tersebut di bawah ini

Invitation for Bids

Country : Republic of Indonesia

Project : Hasanuddin University Hospital Development Project (UNHAS)

Date : November, 1, 2019

ITB Number : 504809 BMZ209918111-UNHAS-HMIS

The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (MoRTHE) has received financing from KfW toward the cost of the Hasanuddin University Hospital Development Project (UNHAS), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract(s) for the purchase of Hospital Management Information System (HMIS) Hardware and Software.

The MoRTHE now invites sealed Bids from eligible Bidders for the supply and delivery of HMIS Hardware and Software to the UNHAS Hospital in Makassar.

Bidding will be conducted by means of the International Competitive Bidding procedure with qualification as specified in KfW's Procurement Guidelines ("KW Guidelines").

Interested eligible Bidders may obtain further information in respect of the bid documents from the office of management4health GmbH, Hebelstr. 11 in 60318 Frankfurt/Main, Germany, Email: procurement@m4health.pro. All correspondence shall be copied to email: twg@unhas.ac.id, and cc to Dr. Indrianty Sudirman, email: indrianty_sudirman@yahoo.com.