- Menteri Susi Pudjiastuti Tetap Akrab dengan Mantan Suami Bulenya, Panggilan Sayang BIkin Salfok

TRIBUN-TIMUR.COM - Tidak ada nama Susi Pudjiastuti dalam daftar Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kini tak lagi aktif sebagai Menteri yang membantu pemerintahan Presiden Jokowi.

Kini Susi kembali ke kampung halamannya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

Dikutip dari Kompas.com, Susi kembali ke kampung halamannya di Pangandaran, Sabtu (26/10/2019).

Mengetahui kepulangan Susi, ribuan masyarakat berbondong-bondong datang ke landasan pacu Pamugaran, Kabupaten Pangandaran untuk menyambut mantan menteri.

Banyak warga dan pelajar yang membentangkan poster dan spanduk berisi ucapan selamat datang untuk Susi.

"Selamat Datang Bu Susi Pudjiastuti", "Sugeng Rawuh Bu Susi, Welcome back on The District Pangandaran Ibu Susi Pudjiastuti", hingga ucapan "Terima kasih atas kerja keras dan prestasimu selama ini" tertulis di poster yang dibawa masyarakat.

Bahkan para pelajar sudah ada yang menunggu sejak pukul 06.00 WIB.

Sesampainya di Pangandaran, Susi pun kemudian menyalami masyarakat yang hadir.