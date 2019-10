The Legends FC Lolos ke Babak 8 Besar Amannagappa Cup II

Klub futsal The Legends Sinjai berfoto bersama tim di turnamen futsal Amanagappa Cup di Lapangan Futsal Sinjai, Selasa (22/10/2019)

tim the legends fc

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI- The Legends FC melaju ke babak delapan besar turnamen futsal Amannagappa Cup II Sinjai setelah berhasil menaklukkan tim Praja Wibawa FC di Lapangan Futsal Indoor Sinjai, Kamis (24/10/2019).



Kemenangan tim Legends tak diraih dengan mudah, apalagi tim Praja Wibawa diperkuat sejumlah pemain Persin Sinjai.

Gubernur Nurdin Abdullah Ungkap Pertimbangan Irmayanti Sulthan Jadi Plt Bank Sulselbar

4 Pendaki Hipotermia di Gunung Marapi, Simak 5 Tips Ampuh Cegah Hipotermia saat Mendaki Gunung

FOTO Jumat Ibadah Pemkot Makassar Hadir di Masjid Amiratus Sholiha

Jadi Presenter Gosip di Film 99 Nama Cinta, Bagaimana Perjalanan Karier Artis Acha Septriasa?

Inilah Rencana Kegiatan Sambut Milad Muhamadiyah Sulsel ke-107 di Wajo

The Legends baru bisa memastikan kemenangan setelah harus melakoni duel adu pinalti setelah di babak normal kedua tim bermain imbang 3-3.

Kapten tim The Legends, Syahrul Paesa, yang akrab disapa Allu, menyambut hasil manis yang diraih timnya dengan suka cita.

Menurutnya, kemenangan yang diraih dari tim Praja Wibawa adalah momen spesial dan luar biasa karena berkat kerja keras timnya hingga mampu mengalahkan tim lawan yang dihuni pemain-pemain Persin Sinjai.

“Hal ini menjadikan kami lebih percaya diri untuk menaklukkan lawan kami di laga babak berikutnya,” kata Allu, Jumat (25/10/2019).

Di babak delapan besar nanti, tim The Legends akan menghadapi tim New Java FC. Sebelumnya, di babak penyisihan, The Legends memetik tiga kali kemenangan.

Klub futsal The Legends Sinjai berfoto bersama tim di turnamen futsal Amanagappa Cup di Lapangan Futsal Sinjai, Selasa (22/10/2019) (tim the legends fc)

Kemenangan itu diraih dari Gallus FC, Pemdes FC, dan Praja Wibawa FC. The Legends cukup dikenal sebagai salah satu tim futsal tangguh di Kabupaten Sinjai meskipun tim ini dihuni sejumlah pemain yang terbilang tak muda lagi.

Rata-rata pemain The Legends berumur 35 tahun keatas. Meski demikian, skill dan stamina mereka masih mumpuni dalam bermain bola. Tim ini dimanajeri Nasar dan permainan timnya selalu tampil solid.(*)

Enaknya Jadi Kepala Dusun di Kabupaten Sinjai, Bakal Bergaji Rp 2 Juta Lebih Per Bulan

Pihak Pemerintah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan bakal menggaji seluruh Kepala Dusun di daerah tersebut dengan senilai Rp 2 juta lebih.