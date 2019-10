Begini Kode Sesama Pramugari Jika Melihat Penumpang Tampan di Pesawat

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai petugas yang berperan aktif dalam keselamatan penumpang di pesawat, sosok Pramugari punya banyak cerita tersediri.

Sosok pramugari yang identik cantik dan tampan serta cekatan kerap menarik perhatian.

Ternyata di balik keramahannya, ada banyak rahasia dari Pramugari yang tak diketahui penumpang.

Kali in bocor kode rahasia komunikasi antar pramugari untuk memberikan informasi kepada temannya secara diam-diam.

Termasuk ketika melihat penumpang pesawat yang tampan.

Dilansir TribunTravel dari laman Express.co.uk, mantan pramugari mengungkapkan kode rahasia yang mereka gunakan satu sama lain saat ada penumpang tampan di dalam pesawat.

Seorang mantan pramugari salah satu maskapai penerbangan Australia, James menceritakannya dalam acara Kyle and Jackie O di sebuah radio di Australia.

James mengatakan bahwa pramugari biasanya menggunakan kode rahasia jika ada penumpang tampan.

Misal saja ada penumpang pesawat tampan duduk di bangku 4D, maka pramugari akan memberi kode dengan mengatakan Four days in Denmark yang artinya empat hari di Denmark.

Four days in Denmark memiliki makna, Four artinya empat dan Denmark sebagai D karena diawali dengan huruf tersebut.