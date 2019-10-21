5 Pimpinan Definitif DPRD Sulsel Resmi Dilantik,Syaharuddin Undang Tim Kerabat ke DPRD Sulsel
Mereka adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Golkar) dan dan empat wakil ketua, Syaharuddin Alrif (NasDem), Nimatullah Erbe (Demokrat), Darm
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lima pimpinan defenitit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan resmi dilantik menjadi pimpinan DPRD Sulsel periode 2019 - 2024.
Mereka adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Golkar) dan dan empat wakil ketua, Syaharuddin Alrif (NasDem), Nimatullah Erbe (Demokrat), Darmawangsya Muin (Gerindra), dan Muzayyin Arif (PKS).
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Pengambil sumpah dan janji dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di ruang Paripurna DPRD Sulsel Jl Urup Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Senin (21/10/2019).
Dari pantauan Tribun pada pelantikan dihadiri langsung Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelum pelantikan dimulai diawali dengan pembukaan pimpinan sementara DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari. Lalu dilanjutkan pembacaan surat keputusan Mendagri oleh Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir.
Usai pengambilan sumpah dilanjutkan dengan rapat paripurna yang dipimpin langsung Andi Ina Kartika Sari yang baru saja dilantik. (*)
Dilantik Besok, Syaharuddin Alrif Undang Keluarga dan Tim Relawanya ke DPRD Sulsel
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional (NasDem) Syaharuddin Alrif kembali akan dilantik menjadi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan.
Pelantikan rencana digelar Senin (21/10/2019) besok di gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar bersama 4 pimpinan DPRD lainnya.
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Mereka Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Golkar) dan wakil ketua, Nimatullah Erbe (Demokrat), Darmawangsya Muin (Gerindra), dan Muzayyin Arif (PKS).
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