WR II Dr Andis dan Dekan FKIP Unismuh Dr Erwin Akib Jadi Pembicara Internasional di Malaysia

Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Andi Syukri Syamsuri (Andis) dan Dekan FKIP Unismuh Erwin Akib didaulat sebagai Keynote Speaker International Conference on Educational Studies (ICES) 3 tahun 2019 di Doubletree By Hilton Johor Bahru Malaysia, 19 - 20 Oktober 2019.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Andi Syukri Syamsuri (Andis), didaulat sebagai Keynote Speaker International Conference on Educational Studies (ICES) 3 tahun 2019.

Kegiatan ini diadakan di Doubletree By Hilton Johor Bahru Malaysia, 19 - 20 Oktober 2019.

Makalah yang dipresentasikan Syukri Syamsuri berjudul 'The Combination of Fase To Fase Online Learning in The 4.0 Industry Revolution Era'.

Sinopsis dan Trailer Film Love For Sale 2 tayang 31 Oktober 2019 di Bioskop

Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Tidak Memberi Dampak ke Harga Barang

Lowongan Kerja Ijazah SMA D3 S1 - PT Astra Honda Motor di astra-honda.com Banyak Posisi, Cek Syarat

Makalah ini ditulis dengan berkolaborasi bersama dosen Unismuh lainnya, Ishak Made Amin.

Dalam ulasannya, WR II Unismuh ini menguraikan upaya pengembangan kemampuan pendidik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembelajaran.

"Upaya tersebut berupa menggunakan perangkat pembelajaran berupa modul atau LKPD hypercontent di dalam hal implementasinya," kata mantan Mahasiswa Teladan RI 1993 ini, sekaligus saat inu masih tercatat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia ( HPBI ) Sulsel.

Hal ini mampu menciptakan pembelajaran yang mengkombinasikan face to face online.

Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Erwin Akib PhD, juga memaparkan makalah dalam konferensi tersebut.

Resmi Diluncurkan di Indonesia, Ini Spesifikasi Lengkap Redmi Note 8

Kementan-Bappenas Siap Wujudkan Pertanian Berkelanjutan

Kenalkan Wury Estu Handayani Istri Wapres Maruf Amin Ibu Negara RI 02, Gini Awal Ketemunya

Judul yang diangkat alumni program doktor Universitas Teknologi Malaysia (UTM) ini yaitu "Assessment Face in Industrial Revolution 4.0 Era: There Should be No More Pressure but Excitement".

Perhelatan ilmiah internasional ini diikuti oleh peserta dari beberapa negara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, Simbabwe, India, Malaysia, dan Indonesia.

Selain WR II dan Dekan FKIP, Unismuh juga menyertakan empat dosen lainnya, Dr Munirah, Ummi Khaerati Syam, Dr Nurlina, dan Dr Eny Satriani.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: