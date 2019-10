Kongres VII AFEBI di Unhas Akan Bahas Kuliah Model Daring dan Sosialisasi Lamemba

Panitia Kongres VII AFEBI berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih no 430, Minggu (20/10/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kongres VII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) akan berlangsung, Selasa - Jumat (22-25/10/2019).

Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai tuan rumah telah siap menjamu 75 perwakilan fakultas ekonomi dan bisnis universitas negeri se-Indonesia di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan ketua panitia Kongres VII AFEBI Anas Iswanto Anwar saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih no 430, Minggu (20/10/2019).

Baca: Ramalan Zodiak Besok, Senin 21 Oktober: Scorpio Waktunya Bersenang-senang, Leo Mudah Tersinggung

“Persiapan kami sudah maksimal, kami juga sudah siapkan fasilitas antar jemput peserta dan fasilitas terbaik lainnya,” jelasnya.

Kunjungan Anas Iswanto ditemani Dekan FEB Unhas Abd Rahman Kadir dan panitia lainnya.

Adapun tema kongres kali ini yakni Transformational Leadership with The Challenges in VUCA Environment.

Baca: Genjot Penjualan Agen, CitraLand Tallasa City Gelar Open House

Kongres akan berlangsung di Hotel The Rinra, Selasa (22/10/2019) dan dirangkaikan dengan Seminar Nasional dengan narasumber antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Abd Rahman Kadir mengatakan dalam kegiatan tersebut juga akan dibahas rekomendasi penyamaan kurikulum, pertukaran mahasiswa, dosen, reasearch dan beberapa agenda lainnya.

Baca: Puang Makka Sebut Santri Sedang Hadapi Tantangan Baru di Revolusi Industri 4.0

“Kita akan bahas upaya penyamaan kurikulum mulai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar di semua universitas negeri di Indonesia. Bahkan upaya agar mahasiswa dapat mengambil matakuliah dengan model daring,” katanya.

“Jadi lewat forum ini diharapkan tidak ada disparitas proses pengajaran antara kawasan timur maupun kawasan barat,” jelasnya.

Baca: Babak Pertama PSM Vs Persija Berakhir, Skornya?