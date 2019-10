Ada All You Can Eat Sushi Tei di Makassar, Harganya Cuma Segini Lho! Yummy!

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagi pecinta makanan Jepang sushi, waktunya makan enak.

Karena ada all you can eat sushi di salah satu restoran sushi terkenal di Makassar dan Indonesia, Sushi Tei.

Demikian dilansir akun resmi Facebook Sushi Tei Makassar.

Tak tanggung-tanggung, ada 44 jenis sushi yang bisa dipilih, dari yang ada di meja putar sampai yang ada di menu.

Promo ini berlaku mulai Senin (21/10/2019) sampai dengan Rabu (23/10/2019).

Promo ini berlaku mulai pukul 10.00 wita hingga pukul 20.00 wita .

Promo berlaku di dua restoran Sushi Tei yang berada di Makassar.

Outlet pertama yakni di Sushi Tei Makassar, Jln. Pattimura No.1 telepon +62411 3637799

Sementara outlet kedua ada di Sushi Tei Makassar, lantai dua Trans Studio Mall, Makassar lantai dua, telepon 0411 360141

Untuk harga, yakni Rp 180 ribu sudah nett.

