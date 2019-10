Dosen UNM Jadi Penyaji pada Konferensi Internasional di Surabaya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Risma Niswaty menjadi salah satu penyaji dalam International Conference on Social Science 2019.

Konferensi ini berlangsung 17 hingga 19 Oktober 2019 di Sheraton Surabaya Hotel and Towers, Jawa Timur.

Ternyata Ini Alasan Ustadz Abdul Somad Mundur PNS

Jalan Santai Bersama Alumni Dokter UMI Dapat Dukungan dari Walikota Makassar

Deng Ical Cerita Jamuan Kopi NA Hingga Pisang Goreng di Rujab Gubernur Sulsel

Lobi Bankir Cantik, Aksa Mahmud Sotta Tanya Kabar Anak dan Suami, Beginimi Jadinya!

Jumari Berhubungan Badan Sebelum Bunuh Pacar dan Masukkan Dalam Karung, Alasannya karena Oli

Risma Niswaty menyajikan artikel yang berjudul Improving Quality of LLDIKTI Area X Services in Facing Industrial Era 4.0.

Selain menjadi penyaji, Risma Niswaty juga ditugaskan menjadi moderator untuk parallel session yang berlangsung di ruang Singasari, Sheraton Hotel Surabaya.

Parallel session ini dihadiri oleh kurang lebih 600-an peserta dari berbagai perguruan tinggi.

" Jadi kegiatan konferensi ini adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Konsorsium beberapa perguruan tinggi," katanya dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (18/10/2019).

Konsorsium beberapa perguruan tinggi itu tergabung dalam konsorsium International Joint Conference on Science and Technology (IJCST).

Di tahun 2019 ini, tema yang diusung adalah "Industrial Revolution 4.0: The Opportunities and Challenges in Elevating Local Resources Contribute to Develop A Better World".

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Risma Niswaty (Dok. Risma Niswaty)

Keynotespeaker dalam konferensi ini adalah Prof.Nobuo Funabiki, dari Okayama University, Japan.

Kedua Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. Director General of Institutions of Science, Technology and Higher Education at the Ministry of Research, Technology and Higher Education.