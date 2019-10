Warga Padati Panen Hadiah Simpedes di Bontoramba Jeneponto, Bertabur Hadiah Mulai Sepeda Motor

TRIBUNJENEPONTO.COM, BONTORAMBA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto, menggelar panen hadiah simpedes.

Panen hadian simpedes periode 1 Maret sampai 31 Agustus ini dipusatkan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel, Kamis (17/10/2019) siang.

Sejumlah hadiah pada kegiatan tersebut disediakan Kanca BRI Jeneponto seperti hadiah utama satu unit mobil daihatsu sigra.

Dua All New Scoopy Stylish Plus, empat Beat CW Plus HML, empat beat Pop ESP CW, lima dispenser hot cold galon bawah, empat tv led lg 43 inch, tujuh tv led lg 32 inch, enam kulkas 2 pintu, delapan kulkas satu pintu, dan sembilan mesin cuci 2 tabung.

Pantauan awak Tribun, ratusan orang padati lokasi pengundian tersebut.

Masyarakat mulai memadati sejak pukul 08.00 Wita, cuaca terik tak menyurutkan antusias warga menunggu hasil undian.

Hadir dalam acara panen hadian ini Kapolsek Tamalatea - Bontoramba AKP Salman Salam, Camat Ahmad Lala dan tamu undangan.

Camat Bontoramba Ahmad Lala dalam sambutannya mengucapkan terimakasih terhadap BRI Jeneponto.

Ratusan warga padati lokasi pengundian Panen hadian simpedes periode 1 Maret sampai 31 Agustus di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel, Kamis (17/10/2019) siang (ikbal/tribunjeneponto.com)

Pasalnya, Bontoramba untuk pertama kalinya terpilih sebagai tuan rumah pengundian panen hadian Simpedes.

"Suatu keberuntungan menjadi tuan rumah pengundian Simpedes di kecamatan Bontoramba," kata Ahmad Lala.

Ia juga mengajak masyarakat ikut menabung uang yang diperoleh di sektor pertanian dan jasa melalui Simpedes atau Britama. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @Ikbalnurkarim

