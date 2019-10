ALSA English Competition 2019 Resmi Dibuka, Perebutkan Piala Gubernur Sulsel 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- ALSA English Competition (AECo) 2019 resmi dibuka, Kamis (17/10/2019), bertempat di Baruga Prof Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kompetisi berbahasa inggris ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Administrasi dan Umum Unhas, Andi Darwin, didampingi oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Muhammad Hasrul.

Selain itu turut pula disaksikan oleh Tim ahli Gubernur Sulsel yang mewakili Gubernur lantaran berhalangan hadir.

"Tentu kegiatan ini bernilai positif apalagi pesertanya dari siswa-siswa dan mahasiswa se-Sulsel berkat dukungan Pak Gubernur," ucap Andi Darwin.

Beragam Cabang Olahraga Dipertandingkan di HUT ke-51 Semen Tonasa, Libatkan 1000-an Peserta

Elit Gerindra Sulsel Diganti, Idris Manggabarani: Tugas Saya Mengawal Pilpres sudah Selesai!

Aktivis KPMP Dukung Penolakan Tambang Pasir di Salipolo dan Bababinanga

Kompetisi berbahasa inggris bakal berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis hingga Minggu (17-20/10/2019) mendatang.

Perlombaan ini bertajuk ALSA English Competition (AECo).

ALSA atau Asian Law Students Association chapter Unhas bertindak sebagai penyelenggaran.

Peserta yang mengikuti lomba ini dibagi dalam dua kategori yakni tingkat pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa dari kampus se-Sulawesi Selatan.

Mengangkat tema" Restoring Our Tie With Nature, Raise The Victory Of Our Future” .

Tahun ini empat kategori yang diperlombakan.