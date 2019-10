Ada Apa dengan Fortnite, Ada Ledakan, Lalu HiIang Semua? Kini Tersisa Hanya Lubang Hitam

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggemar game Fortnite saat ini tengah galai.

Bingung, ada apa dengan game mereka yang tiba-tiba tidak bergambar lagi.

Yang ada hanya lubang hitam black hole yang menghiasi layar.

TRIBUNWIKI: Remaja Usia 16 Tahun Jadi Miliader karena Fortnite, Game Apakah Itu? Ini Dia

5 Hal yang Buat Apex Legends Berbeda dengan PUBG dan Fortnite

Tidak hanya di game, baik akun instagram resmi maupun akun Youtube resmi mereka dihiasi dengan gambar lubang hitam.

tampilan terakhir game Fortnite sebelum colapse terhisap ke lubang hitam (IMAGE: DRLUPO / FORTNITE / YOUTUBE)

Seperti dilansir https://mashable.com, Minggu adalah saat terakhir pemain bisa log in di Fortnite Season 10.

Mereka yang bermain dikagetkan dengan ledakan besar dimana pulau pertempuran hancur.

The whole thing was broadcast by a bunch of streamers, of course, but Fortnite also hosted a stream on its own YouTube channel from streamer DrLupo.

Ada event "black hole" atau lubang hitam yang melanda game battle royale populer besutan Epic Games, Fortnite. Ini menyebabkan game tersebut down atau tidak bisa dimainkan setidaknya sejak pukul 01.00 WIB dinihari tadi.

Tampilan Fortnite saat terjadi ledakan, Ada Apa dengan Fortnite, Ada Ledakan, Lalu HiIang Semua? Kini Tersisa Hanya Lubang Hitam (IMAGE: DANTDM / YOUTUBE)

Alhasil, game tersebut tidak bisa dimainkan hingga sekarang, dan pengguna dipaksa untuk menatapi layar berwarna hitam dengan lingkaran biru di tengah layar tersebut.