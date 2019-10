SaveJapan, Dahsyatnya Typhoon Hagibis yang Ancam Jepang, Dampak Badai Topan ke Indonesia? Kata BMKG

TRIBUN-TIMUR.COM - #SaveJapan, Dahsyatnya Typhoon Hagibis yang ancam Jepang, dampak Badai Topan ke Indonesia? Ini kata BMKG.

Tagar SaveJapan ramai dibicarakan di media sosial Twitter seiring ancaman Badai Topan dashyat mendekati Jepang.

Beberapa netizen menyampaikan kepedulian terhadap Jepang yang terancam diterjang Typhoon Hagibis.

Typhon Hagibis adalah Siklon Tropis atau Badai atau angin Topan dengan kekuatan radius rata-rata mencapai 150-200 km.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) mengungkapkan adanya Typhoon Hagibis 915 hPa di Samudera Pasifik Timur Laut Filipina berpotensi memicu gelombang 4 meter di wilayah perairan Indonesia.

"Praying so hard for Japan

Please be safe from this Hagibis Typhoon.

Hagibis Typhoon is equivalent with level 5 hurricane

I hope Typhoon will pass through without anyone getting hurt and less damaged” tulis akun @taylor_thinnPS

“I hope that you stay safe #Savejapan” ujar akun @heyjeju.

“Hope you all will be save #SaveJapan” kata @knomgui_xx

Tak ketinggalan beberapa akun asal Indonesia ikut menyampaikan kekhawatirannya.

“Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Tuhan #SaveJapan” tulis akun @FridaMaryana

“Semoga baik2 saja #SaveJapan” ujar akun @Arfan93171384.