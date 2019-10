BPOM Tarik Penggunaan Obat Ranitidin, Begini Respon Dinkes Mamasa

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nasional, menarik produk ranitidin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Hajai S Tanga menjelaskan, peredaran obat ranitidin ditarik menyusul adanya penemuan bahwa obat tersebut dapat memicu kanker.

Kata dia, penarikan ranitidin dilakukan karena adanya kajian soal cemaran Nitrosodimethylamine (NDMA) pada produk obat ranitidin.

Kajian itu sebelumnya dilakukan oleh U.S Food and Drug Administration (US FDA) dan European Medicine Agency (EMA).

Penarikan ini dimulai dari adanya investigasi dari US FDA, dan badan-badan kesehatan internasional terhadap Zantac, yang secara generik dikenal sebagai ranitidin.

Investigasi tersebut lanjut dia, dilakukan setelah adanya penemuan kemungkinan pemicu kanker dari ranitidin.

Ranitidin biasanya dikonsumsi untuk menurunkan produksi asam lambung pada pasien, dengan kondisi seperti heartburn dan maag.

Produk ini tersedia baik versi obat bebas maupun yang harus melalui resep dokter.

Beberapa pihak yang sudah menarik peredaran ranitidin adalah CVS, Walgreens, Walmart, dan Rite Aid di Amerika Serikat.

Sehubungan dengan peredaran ranitidin, Hajai menjelaskan, penggunaan obat-obatan ranitidin, hanya digunakan di rumah sakit.

