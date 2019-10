FMIPA UNM Gelar Seminar internasional, Ini Nama-nama Profesor dari Berbagai Negara Jadi Pembicara?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar (FMIPA UNM) menggelar Seminar internasional di Hotel Claro Makassar, Rabu (9/10/2019).

Seminar Internasional The 3rd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching and Research (ICSMTR) 2019 ini dihadiri sejumlah universitas di Indonesia.

Seminar ini mengusung tema 'Statistics, Mathematics, Sciences, and Teaching on Advanced Multidisciplinary Research of High Quality Publications for Better Human Life Innovation Orientation'.

Hadir pembicara utama dari beberapa negara diantaranya Professor Kerrie Mengersen (Australia), Professor Ahmed A. Bahnassy (Arab Saudi), Professor Idir Ouassou (Maroko).

Lalu Abbas Panakkal PhD (India), Professor Benoit Liquet (Perancis), Professor Wen-Haw Chen (Taiwan), Professor Richard W Wong (Japan), Prof Dr Hamzah Upu (UNM) dan Prof M Arif Tiro (UNM).

Rektor UNM Prof Husain Syam dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut, menurutnya ia akan mendorong untuk semua fakultas untuk melaksanakan kegiatan seperti ini.

"Sungguh saya mengapresiasi, kegiatan seperti ini kita dorong kita galakkan, tentu saya akan terus mendorong para dekan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi wadah untuk para dosen dan peneliti dalam meningkatkan kualitas yang bisa memberikan kontribusi kepada institusi.

"ini wadah kita untuk share hasil penelitian kita, kita mencoba mengkalkulasi penelitian kita," jelas Rektor UNM Prof Husain Syam.

