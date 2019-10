Pegawai Pos SAR Bone Kompak Pakai Batik di Hari Batik Nasional

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Pegawai POS Search And Rescue(SAR) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kompak mengenakan baju motif batik di Hari Batik Nasional, Rabu (2/10/2019).

Koordinator POS SAR Bone Andi Sultan mengatakan seluruh pegawainya menggunakan pakaian tersebut sebagai bentuk penghormatan warisan budaya Indonesia.

" Dalam menyambut hari batik nasional pegawai Pos SAR Bone kantor pencarian dan pertolongan Makasar diwajibkan menggunakan batik," kata Koordinator POS SAR Bone Andi Sultan kepada tribunbone.com.

Lanjut Sultan, mengenakan batik tidak hanya sebatas mengingat sejarah bahwa batik warisan nasional dipakai setahun sekali namun juga batik menjadi kebanggan untuk dipakai kapan saja.

"Jadi mari bulatkan tekad dan bangga mengenakan batik-batik karya negeri sendiri, Selamat Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober hari ini," kata Sultan.

Sambut Hari Batik Nasional, para pegawai POS Search And Rescue(SAR) Kabupaten Bone kompak mengenakan baju motif batik, Rabu (2/10/2019). (Justang/ Tribun Bone)

Diketahui, Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober merujuk pada penetapan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menetapkan bahwa batik merupakan Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu.

Hal tersebut juga didasari atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, menetapkan bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.

Dalam surat edaran Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel yang ditanda tangani oleh Dr Abdul Hayat, M.Si atas nama Gubernur Sulawesi Selatan bernomor 003.1/7144/B.Ortala tertanggal 1 Oktober. (TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

