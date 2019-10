Universitas Megarezky Raih Best Presenter Seminar Internasional di Malaysia

Wakil Rektor 1 Universitas Megarezky (Unimerz) Ns Julia Fitrianingsih SKep MKes MKep berhasil mendapatkan Best Presenter dalam kegiatan seminar International Confrence on Healthcare Allied Science di Selangor Malaysia (1/10/2019)

Wakil Rektor 1 Universitas Megarezky (Unimerz) Ns Julia Fitrianingsih SKep MKes MKep berhasil mendapatkan Best Presenter dalam kegiatan seminar International Confrence on Healthcare Allied Science di Selangor Malaysia (1/10/2019)

Ns Julia Fitrianingsih membawakan materi dengan judul "Prevention model on pregnancy compication as Early Warning Programs Though Selft Care Approach".

Wakil Rektor 1 Universitas Megarezky (Unimerz) Ns Julia Fitrianingsih, S.Kep, M.Kes, M.Kes masuk 18 besar sebagai best presenter dari 168 presenter dadi berbagai negara di ASIA seperti Filiphina, India, Malaysia Brunei dan Indonesia satu satunya yang berasal dari Sulawesi Selatan Kola Makassar adalah Wakil Rektor 1 Unimerz.

Kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademik baik mahasiswa, staf dan dosen dalam ingkup Universitas Megarezky (Unimerz).

Hal ini dikarenakan bahwa keterbatasaan berbahasa asing menjadi modal utama namun keterbatasan tersebut tidak menjadi kendala dan terus termotivasi untuk berani tampil dan percaya diri untuk mempertahankan karya ilmiahnya baik pada forum nasional maupun International.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penanda tanganan kerjasama MoU antara Universitas Megarezky (Unimerz) dengan Lincoln University Colllege Malaysia.