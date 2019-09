Wapres JK dan Filosofi Diplomasi Tangan di Atas, Indonesia Kakak Negara Kepulauan yang Siap Membantu

Wapres JK menegaskan, posisi Indonesia di SIDS adalah kakak yang sudah maju. “Di SIDS itu posisi kita sebagai Negara maju, jadi kita harus membantu saudara-saudara kita itu,” tegas JK.

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan lagi posisi Indonesia di dunia saat ini di sela agenda pada Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2019) siang.

“Kita saat ini sedang menggalakkan diplomasi tangan di atas. Itulah sebabnya kemarin kita tanda tangani bantuan untuk Nauru dan bantuan untuk Fiji. Jadi posisi Indonesia saat ini dunia internasional sudah membantu, tangan di atas,” jelas Wapres JK.

Sehari sebelumnya di Qatar Lounge Markas Besar PBB, Wapres JK juga menegaskan filosofi diplomasi tangan di atas itu kepada wartawan.

Diplomasi tangan di atas itu disampaikan JK usai menyaksikan penandatanganan bantuan Indonesia untuk Nauru.

"Tadi itu kita lagi praktikkan Diplomasi Tangan di Atas. Jadi memang tahun ini kita lebih banyak gunakan diplomasi Tangan di Atas untuk membantu saudara-saudara," kata JK.

Menurut JK, lewat Diplomasi Tangan di Atas itu, Indonesia membantu Nauru dan Fiji (stadion).

Naskah kesepakatan pemberian bantuan ditandatangani Perwakilan Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani mewakili Pemerintah Indonesia dengan Michail Aroi Secretary for foreign Affairs and Trade of the Republic of Nauru.

Dalam forum resmi di Sidang Umum Ke-74 PBB, Wapres JK juga beberapa kali menjelaskan komitmen Diplomasi Tangan di Atas Indonesia. Seperti saat Wapres JK panelis dalam High-Level Midterm Review of the SIDS (Small Island Developing States) Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway di Markas Besar PBB, New York, Jumat (27/9/2019) siang.

“Sebagai sesama negara kepulauan, Indonesia memahami tantangan pembangunan yang dihadapi negara-negara SIDS. Indonesia teman sejati negara kepulauan SIDS. Kita adalah satu keluarga," tegas Wapres JK

Tantangan Negara yang tergabung SIDS, menurut JK, antara lain, seperti perubahan iklim, bencana alam, serta ketidakpastian global yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Demikian juga pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan Sumber Daya Manusia turut menambah jumlah deret tantangan.