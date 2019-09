Hotel Grand Candi di Semarang Ini Koleksi Banyak Patung Unik dan Lukisan Karya Seniman Terkenal

Sensasi Menginap di Hotel Grand Candi Semarang yang Diramaikan Patung-patung Unik dan Aneka Lukisan Karya Seniman Terkenal

TRIBUN-TIMUR.COM, SEMARANG - Hotel Grand Candi tak sekadar hotel pada umumnya yang hanya menyediakan kamar-kamar nyaman untuk tidur, ruang meeting, kafe, restoran, karaoke, hingga gym.

Hotel bintang lima yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ini tak ubahnya galeri.

Di sini kita bisa leluasa memandang hingga menyentuh patung-patung unik, aneka lukisan, serta instalasi karya seniman terkenal.

Semua benda seni tersebut memiliki bentuk serta nama-nama seperti Dancing in the Moon, The Master of Statue, Mother Earth’ karya Yani Maryani.

Salah satu lukisan di Hotel Grand Candi, Semarang, Jawa Tengah (Jumadi Mappanganro)

Juga ada The Flying Borobudur, Beetle Sphere, hingga The Dog that Walk the Man karya Liu Jia dan banyak lagi.



Benda-benda berseni itu tak hanya bisa dilihat di lobby hotel. Tapi juga menyebar di berbagai sudut hotel hingga dalam kamar.

Kehadiran benda-benda itu pun memberikan daya tarik tersendiri, khususnya bagi para tamu yang berkunjung.

“Kami memang mengusung konsep The Gallery Hotel,” tutur Kestria, staf Hotel Grand Candi, Jumat (27/9/2019).

Hotel Grand Candi di Jalan Sisingamangaraja, Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jumadi Mappanganro)

Berbagai karya seni itu merupakan koleksi pribadi pemilik Hotel Grand Candi, Dedi Mulyana.

Di antara benda-benda seni itu, tampaknya mobil Volkswagen Beetle atau biasa pula disebut VW kodok paling menarik perhatian.