Dari New York Amerika Serikat, Wapres JK: Apa Kabar Makassar!

Fotografer Wapres asal Makassar, Jery Wong dan Staf Setwapres, Rusmin Nuryadin (belakang) bersama Erma (kanan depan), AS Kambie, dan Jean (kiri depan) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019) sore.

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur AS Kambie dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) masih dalam ruang sidang utama di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), kami sudah sudah berlari-lari kecil menuju Qatar Lounge di bibir East River.

Wapres baru saja Setelah menyampaikan pidato pamungkas dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) ke-74 di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2019) pagi.

Beberapa staf Kemenlu mengatur kursi dan meja.

Saya selfie dengan latar belakang ombak Sungai Utara dari balik dinding kaca Qatar Lounge.

Fotografer Wapres Jery Wong dan Staf Setwapres Rusdin Nuryadin sibuk membantu mengatur posisi kamera dan rekaman.

"Pak Wapres datang," teriak Erma Rheindryani, staf Perutusan Republik Indonesia (PTRI) di PBB.

Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi tiba.

Baca: Pidato Pamungkas Wapres JK di PBB, Dukung Palestina dan Multilateralisme, Ini Kutipan Lengkapnya!

Keduanya diarahkan ke tempat duduk. "Eh, apa kabar Makassar...!" ujar JK saat saya "mappatabe'" melangkah di depannya.

"Saya harus sapa Makassar, kampung halaman saya dulu, kan!" kata JK lagi.