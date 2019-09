17 Negara ikut Konferensi Internasional Benih dan Produksi Tanaman di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mendukung Konferensi Internasional Benih Berkelanjutan dan Sistem Produksi Tanaman tropis 17 Negara.

Kegiatan berlangsung diadakan di Hotel The Rinra Makassar, Senin (23/9/2019).

"Saya mendukung konferensi dan kesiapan kita untuk memback-up kebutuhan pangan. Apalagi kalau jadi pindah Ibu Kota Negara di Kalimantan," ungkap Prof Nurdin dalam sambutannya, di Hotel The Rinra, Senin (23/9).

Kegiatan pembukaan The International Conference On Sustainable Cereals And Crops Production Systems In The Tropics ini bertujua, membahas mengenai kemajuan benih tanaman pertanian.

Lebih lanjut, Nurdin Abdullah menyebutkan, pertemuan ini dibutuhkan seiring rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Di mana, Sulawesi Selatan adalah penyangga pangan bagi Kalimantan bahkan sebelum provinsi ini menjadi Ibu Kota Negara.

"Oleh karena itu saya berharap bahwa Sulawesi Selatan ini bisa menjadi ketua kelas di timur. Terutama penyiapan teknologi benih dan sebagainya," katanya.

"Tentu kita berharap Sulsel sebagai provinsi mandiri benih karena semuanya butuh dengan benih. Nah kalau benihnya unggul iya tentu produksinya juga akan naik," jelasnya.

Nurdin Abdullah menekankan konferensi internasional yang dihadiri para pakar internasional ini, adalah hal penting untuk membangun pertanian ke depan.

"Ini sebuah konferensi yang sangat kita butuhkan karena seluruh pakar-pakar, akan hadir berbicara terhadap sistem pembangunan pertanian ke depan," kata mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.