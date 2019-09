Wah! Harga Samsung Galaxy A10s Rp 1,9 Juta, Cek Spesifikasi dan Keunggulannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat kalian penggemar produk ponsel Samsung, jangan lewatkan mproduk yang satu ini.

Brand ponsel Korea Selatan baru saja merilis produk terbaru A10s pada Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya Galaxy A50s dirilis pekan lalu.

Ponsel low-end ini adalah versi upgrade Galaxy A10 yang telah dirilis Maret lalu.

Sebagai versi upgrade, Samsung Galaxy A10s tentu saja mengalami peningkatan di sejumlah sisi spesifikasinya.

Bila ponsel Galaxy A10 punya kamera tunggal di belakang, smartphone Galaxy A10s dibekali dua kamera sehingga menjadi kamera ganda.

Samsung Galaxy A10s (Samsung)

Hal ini diklaim untuk menyesuaikan kebutuhan target pasar Galaxy A10s.

"Era of Live kini telah dimiliki oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi mereka yang masih menikmati kreasi foto, sebagai konten andalan yang dapat diunggah secara live melalui akun media sosial mereka," ujar Denny Galant Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia, dalam pernyataan resminya.

Spesifikasi

Lalu bagaimana dengan Spesifikasi Galaxy A10s?