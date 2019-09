INFO Terbaru Seleksi CPNS 2019, Jumlah Instansi hingga Rincian Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan 

Informasi Terbaru Seleksi CPNS 2019 Bocoran dari BKN, Jumlah Instansi hingga Rincian Formasi guru dan tenaga kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM-Siap-siap, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 segera dibuka.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenpanRB, Mudzakir mengatakan, pengumuman lengkap soal rekrutmen CPNS 2019 dapat dilihat di laman KemenpanRB.

Dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Sekretaris MenpanRB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan, pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan dilakukan sekitar akhir September atau awal Oktober 2019.

"Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September/awal Oktober 2019, melalui website Kementerian PANRB dan website instansi masing-masing," kata Dwi Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2019).

Informasi pengadaan CPNS 2019 (menpan.go.id)

Dari sebuah video yang diunggah admin BKN di Twitter bertajuk "Get ready for the epic battle", BKN membocorkan mengenai jumlah instansi yang ikut serta dalam seleksi CPNS 2019.

Selain itu rincian formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan diterima pada rekrutmen CPNS 2019.

Get ready for the epic battle ....

#2019JadiASN

#BKNSemangatUntukNegeri

Seleksi CPNS 2019 akan diikuti 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Instansi Pemerintah Daerah (Pemda).