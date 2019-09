HUT ke 4, Manajemen Tribun Timur Beri Ucapan Selamat ke Four Point Makassar

Manajemen Tribun Timur memberikan kue tar di HUT ke-4 Four Point Makassar, Rabu (18/9/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Manajemen Tribun Timur memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/9/2019).

Ucapan ini disampaikan langsung Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur Ronald Ngantung, bersama tim Sales Marketing Tribun Timur.

Sambil membawa kue tar, kunjungan Tribun Timur diterima langsung General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana di Best Brew.

Pantauan Tribun Timur, suasananya tampak akrab dan penuh kekeluargaan.

"Selamat ulang tahun ke-4 untuk Four Point Makassar," kata Ronald.

"Semoga tetap jaya dan kerja sama dengan Tribun Timur tetap terjalin," lanjutnya.

Sementara, I Gede Sujana mengatakan, menyampaikan terima kasih kepada Manajemen Tribun Timur.

"Terima kasih, kami sangat menghargai dan semoga kerja sama terus terjalin," ujarnya.

Lebih lanjut, I Gede mengungkapkan bahwa, perhelatan spesial di HUT ke-4 ini berbeda dengan sebelumnya.

"Kali ini kita konsepnya ala Jepang, dimana kami ingin menerapkan culture dan kedisiplinan bekerja karyawan sama dengan orang Jepang," ungkapnya.

Ia berharap, tahun ini Four Point semakin maju dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu. (*)

