Bukapalak Beri Seminar Kewirausahaan di HEI Fest 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inkubator Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Hasanuddin Entrepreneur and Innovator Festival (HEI Fest) 2019.

HEI Fest merupakan salah satu program unggulan Inkubator Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis (Inkubator UPKB) Unhas yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk inovasi kampus yang berbasis riset dan teknologi.

Acara ini berlangsung 16-18 September 2019, di pelataran area Sport Art Center Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar.

Rangkaian acara HEI Fest 2019 antara lain exhibition (pameran),

seminar wirausaha, Klinik Bisnis, Marketing Challenges, dan Instagram Challenges.

Pameran kali ini juga menghadirkan 25 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Sulsel.

Ada yang berbeda dari pelaksanaan HEI Fest 2019 ini, dimana pada pelaksanaan seminar wirausaha ikut menggandeng Bukalapak, salah satu Unicorn Indonesia yang bergerak di bidang teknologi jual beli barang secara online (e-

Commerce).

Bukalapak diketahui telah sukses membina lebih dari enam juta penjual/pelapak, dan lebih dari 5lima ribu komunitas yang diberdayakan di lebih dari 140 kabupaten/kota di Indonesia.

HEI Fest 2019 menggandeng Bukalapak menggelar seminar wirausaha, di Unhas, Selasa (17/9/2019. (Inkubator UPK)

Acara ini dikemas dalam kegiatan bertajuk “Belajar Ngelapak Bareng Bukalapak goes to Universitas Hasanuddin” menghadirkan

pembicara dari Bukalapak yakni Community Development Design Bukalapak, Ayudhia dan Senior Manager of Investment Bukalapak, Firdaus Panderaja.

Ketua Inkubator UPKB Unhas, Mardiana E Fachry menyebutkan kegiatan HEI Fest ini sebagai upaya mendukung dan mengembangkan

iklim wirausaha dalam kampus.

Sementara Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Unhas Prof Muh Nasrum Massi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan seperti ini,

"Kita berharap kegiatan ini akan menjadi starting point untuk melakukan hilirisasi produk-produk inovasi dosen dan mahasiswa, yang saat ini kebanyakan berakhir sebagai laporan penelitian," katanya dalam rilis, Rabu (18/9/2019).

"Kita ingin itu menjadi suatu produk yang dapat dijual dan dilakukan produksi skala besar, dan dapat menyelesaikan masalah di masyarakat, dan sejalan dengan visi Unhas menjadi entrepreneur university," pungkasnya. (tribun-timur.com)

