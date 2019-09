VIDEO: Detik-detik Anggota Polres Palopo Bubarkan Balap Liar

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Polres Palopo membubarkan balapan liar di Jl Mangga, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Minggu (15/9/2019) dini hari.

Aksi kejar-kajaran pun terjadi. Beberapa sepeda motor diamankan.

Selain melanggar balap liar, pengendara juga tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat bermotor.

Pelanggaran lain adalah motor menggunakan knalpot bogar.

Simak Videonya. (*)





Mahasiswi IAIN Palopo Jadi Presenter di Konferensi Internasional

- Mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menjadi presenter pada konferensi Internasional yang digelar Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP).

Konferensi ini diikuti 33 perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri yang memaparkan materinya pada kegiatan International Conference on Natural and Social Sciences (ICONSS) II di New Hotel Palopo.

SEDANG BERLANGSUNG 3 LINK LIVE STREAMING TV Online Indosiar Persija vs PSIS via Vidio Premier

Sapma PP Luwu Utara Janji Kawal Kebijakan Pemda

Kakanwil Kemenag Sulbar Pastikan Pengusulan 3 Nama Calon Kepala Bidang Haji

Adnan IYL dan Darmawangsyah Muin Tak Kembalikan Formulir ke PDIP Gowa

Tak Tayang di Indosiar, ini 2 Link Live Streaming Persipura Vs Persela Lamongan Sedang Berlangsung

Dalam pemaparannya, Mahasiswi PAI, Aisyah Suparman yang didampingi Wakil Rektor 3 Muhaemin dan rekannya sesama mahasiswa, Muhammad Khaerullah Ilyas membahas tentang hasil penelitiannya yang berjudul Relation of Islam, Indigenius Peoples and Lokal Wisdom in Enrekang South Sulawesi yang memiliki arti Hubungan Islam dengan Kearifan Lokal di Enrekang Sulawesi Selatan.

Menurut Aisyah, anak dari pasangan Suparman Mata Abadi dan Fatimah Suparman ini mengatakan, yang menarik dari penelitiannya tersebut yaitu kekentalan adat dan budaya leluhur yang masih bertahan hingga saat ini meskipun perkembangan industri 4.0 sudah sangat pesat.