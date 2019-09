Sasar Pebisnis dan Traveler, Citadines Royal Bay Makassar Hadirkan Paket Kamar Mulai Rp 485 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Citadines Royal Bay Makassar, menghadirkan promo spesial.

Paket promo ini dibanderol Rp 485 ribu nett per malam.

Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi, gratis berenang, free parking dan beberapa fasilitas menarik lainnya.

Demikian disampaikan General Manager Citadines Royal Bay Makassar, Yudhi Bakaria.

Ia mengatakan, promo ini sengaja dihadirkan untuk menyasar para pebisnis yang bertandang ke Kota Makassar.

"Paket ini juga dapat digunakan bagi para traveler yang bertandang ke kota daeng," katanya, Kamis (12/9/2019).

Ia mengungkapkan, segala kemudahan ini khusus diberikan kepada seluruh tamu.

Aubergine Restaurant Lantai 2 Citadines Royal Bay Makassar. (Citadines Royal Bay Makassar)

"Banyak kemudahan kami hadirkan, agar para tamu bisa memanfaatkannya dengan maksimal," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Citadines Royal Bay sebagai salah satu destinasi Kuliner di Makassar menghadirkan program Enaak !!! All You Can Eat.