Promo Kemerdekaan, Citadines Royal Bay Makassar Tawarkan Harga Kamar Rp 474 Ribu Per Malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Citadines Royal Bay Makassar turut berpartisipasi dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI.

Seperti hotel lainnya, Citadines tak ingin ketinggalan dalam menghadirkan promonya.

Selaras dengan HUT ke-74 RI, Citadines Royal Bay Makassar memberikan harga Khusus mulai dari Rp 474 ribu net per malam.

Promo tersebut sudah termasuk sarapan pagi dan gratis berenang untuk dua orang.

Demikian disampaikan, General Manager Citadines Royal Bay, Yudhi Bakaria melalui rilisnya pada Tribun Timur, Kamis (8/8/2019).

Ia mengatakan, tak hanya pelayanan yang ramah dan santun yang diberikan kepada seluruh tamu.

Melainkan, pihak hotel memberikan harga spesial dengan harapan okupansi meningkat.

"Tak hanya promo, tamu juga berhak mendapatkan voucher potongan sebesar 30 persen untuk nantinya dapat digunakan pada event Enaak All You Can Eat," katanya.

Event ini akan dibuka setiap Sabtu, mulai 17 Agustus 2019, pukul 18.00 wita hingga 21.00 wita.

Informasi lebih lanjut, hubungi Riani 0822 1830 6306 dan Angle 0852 3111 9775. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

