Parkir di Area Spa, James Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil

TRIBUN-TIMUR.COM - James Bruce Agutter (78) ditemukan tewas di dalam mobil di parkiran tempat spa.

Warga AS ini ditemukan dalam mobil merek Subaru berwarna putih dengan plat nomor DK 1658 UN, yang masih terparkir di depan Tropical Pool And Spa, Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (12/9/2019).

Pantauan Tribun Bali di TKP, mobil tersebut masih terparkir, namun mayat korban sudah dievakuasi.

Saat ditemui, salah satu karyawan Tropical Pool And Spa membenarkan korban ditemukan tewas di dalam mobil sekitar pukul 07.00 Wita.

"Saya gak tahu pasti, yang tahu itu bos saya. Korban itu memang pelanggan kami. Sekarang sudah dievakuasi," ujar karyawan yang tidak mau disebut namanya.

Kapolsek Densel, Kompol Nyoman Wirajaya membenarkan penemuan mayat WNA tersebut.

Menurut keterangan saksi pemilik Tropical Pool and Spa, Trevor White (72) asal Australia mengatakan, Rabu (11/9/2019) sekitar pukul 16.00 wita, korban sempat menghubungi saksi untuk pergi ke Singapura dan meminta izin meminjam parkir untuk memakirkan kendaraan miliknya.

Namun pada hari ini sekitar pukul 07.00 Wita, saksi datang ke kantor dan melihat mobil korban serta korban yang masih berada di dalam.

"Korban sedang duduk di dalam mobil. Saksi sempat mengetuk kaca pintu mobil, namun tidak dijawab oleh korban.