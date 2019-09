Sedang Cari Perlengkapan Alat Lukis? Ini 5 Toko di Kota Makassar yang Dapat Dijadikan Pilihan

Attachments

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk Anda yang sedang mencari alat-alat atau bahan-bahan untuk kesenian, melukis maupun menggambar.

Tribun Timur berikan informasi tentang toko-toko perlengkapan lukis dan gambar khusus di Kota Makassar.

Simak yuk lima rekomendasi toko yang menjual peralatan lukis dan gambar yang lumayan lengkap.

1. Makassar Alat Lukis

Makassar Alat Lukis tentunya tidak asing lagi untuk mereka yang gemar melukis ataupun mahasiswa jurusan seni.

Tempat ini menjual cukup lengkap alat melukis.

Mulai dari spanram, pigura, kanvas lukis, kuas, berbagai jenis cat lukis dan lainnya.

Berdasarkan kolom ulasan Google tempat ini telah mendapat bintang 4,2 dari 65 ulasan,

Salah satu yang berkomentar Menggambar bersama Ridel, mengatakan, “Untuk tokonya yah kecil sih, bingung pas pertama kali cari, masuk lorong. Papan penanda di pinggir jalan juga agak kecil jadi kurang kelihatan.

Meskipun yang dijual tidak banyak tapi banyak barang yang dijual disini yang tidak ditemukan di toko-toko lain.

Nah toko ini ada instagramnya, sebelum belanja ke sini yah bisa tanya info dulu lewat DM tanya barang yang mau dibeli tersedia atau tidak,” tulisnya dalam kolom ulasan Google.