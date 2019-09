Ini Lirik Lagu Samgyupsal dan Terjemahannya, Ciptaan Jungkook BTS untuk Army

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sehari setelah merayakan ulang tahunnya ke-22, Jeon Jungkook alias Jungkook BTS, membagikan lagu ciptaannya sendiri untuk para penggemar, ARMY.

Melansir dari Tribunnews Jungkook bersenandung dengan lagu ciptaannya, yang kemudian diberi judul 'Samgyupsal' oleh ARMY.

Lagu itu dinyanyikan sepotong demi potong lewat cuitan di Twitter @BTS_twt.

Jika dilihat dari arti liriknya, rupanya member termuda BTS ini ingin menyapa penggemar dengan bersenandung.

Jungkook tidak memberi judul pada lagu ciptaannya ini.

Sehingga para penggemar memutuskan untuk memberi judul 'Samgyupsal' untuk lagu ciptaan Jungkook ini.

Di sela-sela menyanyi, Jungkook bahkan terdengar tertawa.

Simak lirik dan artinya di bawah ini:

Our ARMY

(ARMY-ku)

What are you doing right now?

(Sedang apa kamu sekarang?)

I’m about to eat

(Aku ingin makan)

I ordered samgyupsal (pork belly)

(Aku memesan Samgyupsal (perut babi))

Have samgyupsal with me, everyone

(Mari makan Samgyupsal bersamaku)

After I eat it

(Setelah aku memakannya)

I’ll share a photo

(Aku akan membagi fotonya)

Share your own photo too, everyone.

(Bagikan foto kalian juga, semuanya)

Once I eat all of this

(Setelah aku makan semua ini)

I’ll tweet it

(Aku akan menuliskannya di Twitter)

And go right to sleep

(Dan langsung tidur)

Everyone, enjoy your meal

(Semuanya, nikmati makanan kalian)

And then have a good sleep

(Dan kemudian tidurlah dengan nyenyak)

Have a good sleep

(Selamat tidur)

Pada cuitan akhirnya, Jungkook memamerkan foto makanan yang ia makan.

Sejumlah menu pun tampak ada di mejanya.

"Saya makan ini hari ini," tulisnya sebagai penutup.

Seperti diketahui, BTS saat ini sedang beristirahat panjang setelah melakukan tur dunia.

Selama dua bulan, para member beristirahat penuh dan bebas beraktivitas di luar pekerjaan mereka.

