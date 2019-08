KBRI Cairo Resmikan Pabrik Kopi Terbesar di Alexandria

TRIBUN-TIMUR.COM, CAIRO - Di Semenanjung Arab, Kopi Indonesia bukan lagi jadi sajian minuman melainkan mulai jadi pabrik pengolahan biji kopi.

Salah satunya dengan peningkatan perluasan kapasitas produksi Pabrik Pengolahan Kopi Ahmed Al Sheikh di Borg Arab, Alexandria, Kamis 29 Agustus 2019 atau Jumat (30/8/2019) waktu Indonesia.

Diresmikan Minister Counselor, Iwa Mulyana mewakili Duta Besar RI untuk Mesir.

Didampingi oleh Atase Perdagangan dan staf, Konselor RI untuk Mesir, telah membina dan menjalin hubungan baik dengan pelaku usaha kopi di Mesir.

Salah satu yang terbesar adalah Haggag Import & Export Co di kawasan hisnis Alexanderi.

Perusahaan ini telah banyak mempromosi dan pemasaran kopi di Mesir sehingga dapat membantu peningkatan jumlah kebutuhan konsumsi kopi pada masyarakat di Mesir.

Adapun jejaring yang telah berhasil dibangun Haggag diantaranya adalah pengusaha Ahmed Al Sheikh yang telah merintis usaha kopinya sejak tahun 1990an di Provinsi Alexandria.

Sejak tahun 2004, Haggag Import & Export Co, dan Al Nada for Import Co telah mensuplai biji kopi asal Indonesia yang diolah di pabrik kopi Ahmed Al Sheikh.

Melalui pabrik yang baru diresmikan ini, kini dengan mesin kopi buatan Turki berkapasitas 600 kg per jam mampu mengolah dari semula kapasitas 120 ton per bula, menjadi 180 s/d 450 ton bubuk kopi per bulan.

“Indonesia mendominasi ekspor penjualan kopi di Mesir sebesar 50-60 persen dari total peredaran kopi impor yang ada di Mesir, senilai 118 juta dolar pada tahun 2018," ujar Mincon Iwa Mulyana, dalam sambutan peresmian pabrik kopi Ahmed Al Sheikh.