Kunci Gitar (Chord),

Lirik Lagu & Terjemahan

Lagu You Belong With Me -

Taylor Swift

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu 'You Belong With Me' rilis pada (18/4/2019) dibawah label Big Machine Records sebagai single ketiga dari album studio kedua Swift, Fearless (2008)

Lagu ini ditulis oleh Swift dan Liz Rose dan diproduksi oleh Nathan Chapman dengan bantuan Swift.

Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengagumi seorang laki-laki yang telah memiliki kekasih secara diam-diam.

Lirik lagu Taylor Swift. (hollywoodreporter.com)

Baca: Lirik Lagu I Love You but Im Letting Go Lengkap Terjemahan dan Musik Video: Rizky Pamungkas

Baca: Baru Kenal 4 Hari, Nikah Siri Seminggu, Sudah Bunuh Anak Istri Kedua, Lempar ke Tembok 3 Kali

Baca: Babak II Berlangsung 3 Link Live Streaming TV Online Indosiar Persib vs PSS Sleman, Tonton via HP

Berikut Lirik Lagu dan Kunci Gitar( Chord ) lagu 'You Belong With Me' - Taylor Swift:

*Capo 4

D

D A

You're on the phone with your girlfriend, she's upset

Em

She's going off about something that you said

G

'Cause she doesn't get your humor like I do

D A

I'm in the room it's a typical Tuesday night

Em

I'm listening to the kind of music she doesn't like

G

And she'll never know your story like I do