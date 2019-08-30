Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift

Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift

Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift
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Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift 

Kunci Gitar (Chord),

Lirik Lagu & Terjemahan

Lagu You Belong With Me -

Taylor Swift

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu 'You Belong With Me' rilis pada (18/4/2019) dibawah label Big Machine Records sebagai single ketiga dari album studio kedua Swift, Fearless (2008)

Lagu ini ditulis oleh Swift dan Liz Rose dan diproduksi oleh Nathan Chapman dengan bantuan Swift.

Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengagumi seorang laki-laki yang telah memiliki kekasih secara diam-diam.

Lirik lagu Taylor Swift.
Lirik lagu Taylor Swift. (hollywoodreporter.com)

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*Capo 4

D

D A
You're on the phone with your girlfriend, she's upset
Em
She's going off about something that you said 
G
'Cause she doesn't get your humor like I do
D A
I'm in the room it's a typical Tuesday night 
Em
I'm listening to the kind of music she doesn't like 
G
And she'll never know your story like I do

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Tags
Taylor Swift
Chord
Lirik Lagu
Kunci Gitar
TRIBUN-TIMUR.COM
Big Machine Records
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Editor: Hasrul
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