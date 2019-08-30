Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift
Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift
Kunci Gitar (Chord),
Lirik Lagu & Terjemahan
Lagu You Belong With Me -
Taylor Swift
TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu 'You Belong With Me' rilis pada (18/4/2019) dibawah label Big Machine Records sebagai single ketiga dari album studio kedua Swift, Fearless (2008)
Lagu ini ditulis oleh Swift dan Liz Rose dan diproduksi oleh Nathan Chapman dengan bantuan Swift.
Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengagumi seorang laki-laki yang telah memiliki kekasih secara diam-diam.
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*Capo 4
D
D A
You're on the phone with your girlfriend, she's upset
Em
She's going off about something that you said
G
'Cause she doesn't get your humor like I do
D A
I'm in the room it's a typical Tuesday night
Em
I'm listening to the kind of music she doesn't like
G
And she'll never know your story like I do
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