Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Unhas Helat ICCEE 2019 di Bali, Ini yang Dibahas

Universitas Hasanuddin melalui Departemen Teknik Sipil (DTS) dan Departemen Teknik Lingkungan (DTL) menghelat kegiatan internasional bertajuk "The 3th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE) 2019".

Kegiatan bertemakan "Toward Sustainable Green Infrastructure Development in Industrial Revolution 4.0 Era" berlangsung di Hotel The Patra, Denpasar, Jumat-Sabtu (29-30/8/2019).

ICCEE 2019 merupakan seri konferensi ketiga yang dilaksanakan oleh DTS dan DTL Unhas.

Kolaborasi ini menghadirkan dua Keynote Speaker dan enam Invited Speaker dari enam negara.

Pembicara utama pertama yakni Sekretaris Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dewi Chomistriana.

Narasumber lainnya adalah Prof Alexander Babanin selaku Ocean Engineering, Melbourne University Australia.

Adapun sebagai Invited Speaker yakni ProfKenichi Tsukahara (Kyushu Universitas, Jepang),

Prof Sun-Kyun Kim (Seoul National University, Korea Selatan), Prof Yoshihiro Narita (JICA C-Best Academic Advisor, Hokkaido University Jepang).

Kemudian Associate Professor Susilawati (Monash University, Malaysia), Dr William Sabandar (Presiden Direktur PT. MRT Jakarta) dan Dr Farid Padang (Presiden Direktur PT. Pelindo IV).

Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu.