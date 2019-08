TRIBUNWIKI: Resmi Menikah dengan PewDiePie, Ini Profil Marzia Bisognin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Youtuber ternama PeDiePie resmi mengakhiri masa lajangnya.

Ia menikahi Marzia Bisognin pada 19 Agustus 2019.

Meski telah hidup bersama dan berpacaran selama 8 tahun, namun momen tersebut begitu berharga.

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh YouTuber asal asal Swedia dengan nama asli Felix Kjellberg ini mengumumkan berita baik tersebut lewat akun Twitter-nya.

"We are married!!! I'm the happiest I can be I'm so lucky to share my life with this amazing woman," tulis @pewdiepie di Twitter dilansir dari TribunJabar.

(Kami menikah! Aku yang paling bahagia, aku sangat beruntung bisa berbagi hidup dengan wanita luar biasa ini)

Dilansir dari Tribun Jabar, dalam foto-foto yang dibagikan Pewdiepie, keduanya tampak berseri-sering dengan Marzia bersandar di pundak sang suami.

Di foto lain, terlihat Marzia memegang buket bunga di tangannya saat ia dan Pewdiepie berjalan di tengah-tengah tamu undangan yang hadir.

Marzia mengenakan gaun pengantin putih panjang, sementara Pewdiepie tampak rapi dengan setelan jas.

Marzia juga membagikan momen spesial itu di Instagram-nya.