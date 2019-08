Beli Karpet di Lotte Mart Panakukang, Dapat Potongan Rp 70 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Lotte Mart Mal Panakukang Makassar, tak hentinya memberikan promo menarik untuk pelanggan setianya.

Kali ini, manajemen menghadirkan promo turun harga untuk sejumlah peralatan kebutuhan rumah tangga.

Underwear Rp 98.900 sisa Rp 59.340 per set. Beli satu gratis satu Squeeze Bolster Stripe 50x15 centimeter (cm) hanya Rp 99 ribu per unit.

Karpet Loop Stripe 100x150 cm Rp 199 ribu sisa Rp 129 ribu per unit.

Iqbal Ingatkan Warga Pannakukang Jaga Kebersihan dan Keamanan, Ini Alasannya

Nasib Baik Menghampiri Koko Ardiansyah Seusai Viral Gagal Jadi Paskibra Gegara Digeser Anak Pejabat

LENGKAP! 43 Quote Tokoh Penting dari Soekarno hingga Nelson Mandela, Cocok untuk Jadi Status

Dhelisa Wardrobe 3D Daffin Sonoma Black 80x43x183 cm Rp 1.999 juta sisa Rp 999.500 per unit.

Sudah punya kanebo untuk memudahkan Anda menbersihkan kendaraan, beli satu gratis satu Kanebo Plas Chamois Yellow hanya Rp 36.900 per unit.

Berbagai varian pisau juga promo, beli satu gratis satu semua varian hanya Rp 79.900 per unit.

Lemari plastik Hommy Drawer Trivia S4 Rp 199.900 sisa Rp 149 ribu per unit. Alaska Quatrona atau ADV Drawer empat susun Rp 224.900 sisa Rp 149 ribu per unit.

Sapu Drat Kayu Cleaning Equipment Rp 96.800 sisa Rp 67.760 per unit. Beli satu gratis satu Hanger Alissa enam picis (pcs) Rp 49 ribu per set.

Peralatan untuk kebutuhan mencuci di rumah, All Laundry Basket atau Asesoris kamar mandi Rp 38.900 sisa Rp 29.900 per unit. Imperial All Laundry Basket Rp 55.900 sisa Rp 44.720 per unit.

Iqbal Ingatkan Warga Pannakukang Jaga Kebersihan dan Keamanan, Ini Alasannya

Nasib Baik Menghampiri Koko Ardiansyah Seusai Viral Gagal Jadi Paskibra Gegara Digeser Anak Pejabat

LENGKAP! 43 Quote Tokoh Penting dari Soekarno hingga Nelson Mandela, Cocok untuk Jadi Status