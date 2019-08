Kalla Toyota Gelar Public Display di MP, Tawarkan Free Angsuran Dua Bulan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota founder diler Mobil Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ikut ambil bagian menyemarakkan HUT ke-74 Republik Indonesia

Ini dengan menggelar Public Display bertajuk 'Merdeka Punya Toyota' di Atrium Mall Panakkukang (MP) selama 4 hari, mulai (15-18/8/2019).

Pada pameran kali ini, Kalla Toyota menampilkan line up unggulannya.

Toyota New Agya, New Yaris, New Sienta, New Avanza dan New Rush yang hadir dengan fitur terbaru, yang semakin memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

DPRD Wacanakan Hak Angket 1.073 Pejabat Makassar

Kejari Parepare Tahan Mantan Direktur RSUD Andi Makkasau

Tata Janeeta Milih Maia Estianty Bukan Mulan di depan Hotman Paris Balik ke Mantan Bukan Melakor

Marketing Manager Kalla Toyota, aswan Amiruddin mengatakan, di public display kali ini, Kalla Toyota hadir memberikan berbagai promo sales dan aftersales bagi pelanggan setianya.

Seperti program Toyota E-Sensation dan Toyota Drive yang memberikan kemudahan memiliki unit Toyota dengan berbagai keuntungan.

"“Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan merchandise di booth Kallafriends yang hadir di public display kali ini,” ujar Aswan dalam rilisnya, Kamis (14/8/2019).

Program Kalla Toyota E-Sensation memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Mulai dari down payment (DP) ringan Rp 15 juta, gratis angsuran selama dua bulan, gratis oli hingga Rp 1 juta.

Juga hadiah voucher belanja jutaan rupiah, gratis welcome pack, jasa servis.

DPRD Wacanakan Hak Angket 1.073 Pejabat Makassar

Kejari Parepare Tahan Mantan Direktur RSUD Andi Makkasau

Tata Janeeta Milih Maia Estianty Bukan Mulan di depan Hotman Paris Balik ke Mantan Bukan Melakor