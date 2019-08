10 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Kirim via WA Instagram 

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat Hari Raya Idul Adha 1440 H / 2019.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 H / 2019 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan artinya.

Pas banget buat dikirim ke sanak saudara, sahabat dan rekan.

1. On Eidul Adha, wishing that your scrifices are appreciated and your prayers are answered by Allah. Have a blesses Eidul Adha!

Artinya: Di hari raya Idul Adha, semoga kurbanmu dihargai dan semua doamu dijawab oleh Allah. Semoga mendapat berkah di hari raya ini.

2. On Eidul Adha, may all your sacrifices are accepted by Allah. And you are showered by His love and blessings.

Artinya: Di hari raya Idul Adha, semoga semua pengorbananmu diterima oleh Allah. Dan kamu dihujani oleh kasih dan berkat-Nya.

3. On this Eidul Adha, may all your prayers be answered by Allah. Believe on Him and He will grant you your heart’s desire. Happy Eidul Adha!

Artinya: Di hari raya Idul Adha ini, semoga semua doamu dijawab oleh Allah. Percayalah kepada-Nya dan Dia akan memberimu seperti keinginan hatimu. Selamat hari raya Idul Adha!

4. May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Al-Adha to you all.